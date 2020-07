Pairetto arbitro di Inter-Bologna: predecenti a senso quasi unico con lui

Pairetto sarà l’arbitro di Inter-Bologna, partita della trentesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 17.15. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Nichelino, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Bologna sarà la sesta partita per Luca Pairetto come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è quasi del tutto positivo: quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. L’esordio è avvenuto alla Sardegna Arena di Cagliari il 25 novembre 2017, convalidando al VAR il definitivo 1-3 di Mauro Icardi (nessun fallo di Ivan Perisic sul portiere brasiliano Rafael de Andrade, come invece chiedevano i rossoblù). L’unica non vittoria è lo 0-0 in casa contro il Sassuolo del 19 gennaio 2019.

PRIMA DELL’ANNO – Inter-Bologna è il primo incrocio del 2020 con Pairetto. L’arbitro della sezione di Nichelino aveva diretto l’ultima partita del 2019 per i nerazzurri, la goleada per 4-0 ai danni del Genoa datata sabato 21 dicembre e sempre al Meazza. Nella circostanza un calcio di rigore assegnato nella ripresa per fallo di Kevin Agudelo su Roberto Gagliardini, poi trasformato da Sebastiano Esposito. Direzione di gara non eccezionale, ma senza influire sulle situazioni principali della gara, né tantomeno sul risultato.