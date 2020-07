Bergomi: “Come ragiona Conte? Andare avanti! L’obiettivo dell’Inter…”

Bergomi – ex capitano dell Inter -, ospite negli studi di “Sky Calcio Club”, viene interpellato sulle ambizioni di Conte dopo la sconfitta della Lazio contro il Milan (vedi articolo). L’ennesimo scudetto consecutivo della Juventus non sembra in bilico

STEP BY STEP – A poche ore da Inter-Bologna, Beppe Bergomi cerca di entrare nei pensieri di Antonio Conte: «Non so come sta ragionando in questo momento e se lo fa in questa maniera. So solo che i primi 70′ di Parma sono stati difficili per l’Inter, che poi ha vinto anche contro il Brescia. Avendo vinto quella partita, penserà di continuare ad andare avanti. La Juventus non crollerà, ne sono convinto. L’obiettivo è questo, fare un passo alla volta. Adesso l’obiettivo dell’Inter è andare a -1 dalla Lazio». Per Bergomi il sogno scudetto potrà tornare a essere un pensiero solo dopo aver conquistato la seconda posizione dietro la capolista Juventus.