VIDEO – Lazio-Milan 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Milan, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



TRIONFO A SORPRESA – Lazio-Milan 0-3 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Il Milan stravince all’Olimpico e fa indirettamente un favore alla Juventus, che si porta a +7 sulla Lazio. Senza Ciro Immobile e Felipe Caicedo squalificati i biancocelesti trovano più difficoltà del previsto, e per una volta gli episodi vanno tutti contro. Al 23′ un tiro di Hakan Çalhanoglu trova una deviazione e si impenna risultando imprendibile per Thomas Strakosha, costretto a incassare lo 0-1. Il turco poco dopo deve uscire per infortunio, ma a quel punto il Milan ha già raddoppiato. È il 38′, Alexis Saelemaekers crossa e trova la mano di Stefan Radu, troppo staccata dal corpo per essere punita: rigore, che il rientrante Zlatan Ibrahimovic trasforma nonostante Strakosha riesca a intervenire (sfortunato nel rimbalzo). In avvio di ripresa la Lazio prova a rientrare in partita, ma si ferma solo a un gol annullato a Manuel Lazzari per fuorigioco. Lascia invece tanti spazi, su uno di questi viene pescato Ante Rebic che ha tutto il tempo per mirare e piazzare col destro nell’angolino lontano: 0-3 al 59′, partita chiusa e Milan che ribadisce la sua candidatura per l’Europa League. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.