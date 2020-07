Lazio-Milan, tonfo biancoceleste: netto 0-3 per l’ex Pioli, che regalo all’Inter

Lazio-Milan termina con un risultato rotondissimo in favore degli ospiti. La squadra di Pioli sbanca lo Stadio “Olimpico” di Roma calando il tris. In rete anche Ibrahimovic. In attesa dell’Inter, cambiano le distanze in vetta dopo gli anticipi della 30ª giornata

TRIS ROSSONERO – Il Milan torna alla vittoria e lo fa in bello stile, sfruttando al meglio le pesanti assenze in casa Lazio. Apre le marcature al 23′ Hakan Calhanoglu, che ringrazia Marco Parolo per la deviazione. Al 34′ segna Zlatan Ibrahimovic su rigore, ma più che altro è un autogol del portiere Thomas Strakosha. Nell’intervallo lo svedese viene sostituito da Ante Rebic, che al 59′ chiude i giochi fissando il risultato finale sullo 0-3. Il Milan dell’ex Stefano Pioli sale momentaneamente al sesto posto a quota 46 punti. Brutto risveglio per la Lazio di Simone Inzaghi, che resta bloccata a 68. La Juventus (75) vola e va a +7. A dover cogliere l’occasione di accorciare ulteriormente la classifica è l’Inter (64), impegnata domani in casa contro il Bologna (38) dodicesimo. Senza dimenticare l’Atalanta (60), che insegue a ruota.