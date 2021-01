Pagelle Udinese-Inter: de Vrij comanda. Hakimi impreciso, male Young

Pagelle Udinese-Inter: Antonio Conte punta su Lukaku e Lautaro Martinez in attacco (qui le formazioni ufficiali), ma i nerazzurri sono poco brillanti e non riescono a sfondare il muro difensivo avversario. Hakimi non è preciso, Young non incide. De Vrij comanda bene la difesa

HANDANOVIC 6: Praticamente non è mai chiamato in causa nel primo tempo. Stesso scenario nella ripresa.

SKRINIAR 6: Non forza quasi mai la giocata in impostazione. Attento in fase difensiva.

DE VRIJ 6: Svolge bene la prima impostazione bassa. Non sbaglia praticamente nulla in entrambe le fasi.

BASTONI 5,5: Un po’ disattento a inizio partita. Poi imposta con qualità e chiude bene. A volte è in ritardo.

Pagelle Udinese-Inter, il centrocampo: Hakimi non è ispirato

HAKIMI 5: Corre tanto e mette in difficoltà l’Udinese con il pressing. Sbaglia tanto tecnicamente e non riesce a incidere. Si divora almeno un paio di gol alla sua portata.

BARELLA 6: Sfiora il grandissimo gol al volo nel primo tempo. Dà ritmo alla manovra; dal suo lato il gioco funziona meglio.

BROZOVIC 5,5: Il croato ha poche linee di passaggio libere e va un po’ in difficoltà in alcune fasi del gioco.

VIDAL 5,5: Male al tiro e in generale nella fase offensiva. Si vede poco nel gioco e crolla presto fisicamente.

– SENSI 6: Tenta qualche accelerazione e poco altro.

YOUNG 5: Non salta mai l’uomo nell’uno contro uno. Ritmo troppo basso e non è sempre a tempo in copertura.

– PERISIC 5,5: Fa poco e perde un paio di palloni a sinistra.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Lukaku si vede pochissimo

LUKAKU 5,5: Si vede veramente poco per tutto il match e perde molti duelli. Fa da pivot, ma non è veramente mai pericoloso.

LAUTARO MARTINEZ 5,5: Gli viene annullato un gol e sfiora lo 0-1 nel primo tempo, ma Musso si supera. Scompare anche lui nel secondo tempo.

– SANCHEZ 6: Cerca di dare vivacità, ma non fa la differenza.

Pagelle Udinese-Inter, i voti di Conte e degli avversari: de Paul onnipresente

CONTE 5,5: La sua Inter è troppo lenta e non riesce a sfondare contro l’Udinese. Non cambia mai ritmo.

UDINESE (3-5-2): Musso 6,5; Becao 5,5, Bonifazi 6,5 (De Maio 6), Samir 6; Larsen 6,5, De Paul 6,5, Arslan 5 (Wallace 6), Pereyra 6, Zeegelaar 6 (Molina 6); Deulofeu 5,5 (Mandragora 6), Lasagna 5,5. Allenatore: Gotti 6.