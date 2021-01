Udinese-Inter 0-0, il tabellino della partita della 19ª giornata di Serie A

Udinese-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo il tabellino della partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021.

LA SOLITA IMPRECISIONE – Come accaduto un’infinità di volte l’Inter non sfrutta molteplici occasioni da gol e per la prima volta in questa Serie A non segna. Una rinunciataria Udinese, graziata dall’arbitro Fabio Maresca che non espelle Tolgay Arslan a metà primo tempo, tiene lo 0-0. Non basta la vittoria dell’Atalanta per 0-3 sul Milan, i rossoneri sono campioni d’inverno con due punti di vantaggio. Ed è uno spreco colossale. Questo il tabellino di Udinese-Inter.

UDINESE-INTER 0-0 – IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Bonifazi (63′ De Maio), Samir; Stryger Larsen (78′ Nuytinck), De Paul, Arslan (33′ Walace), Pereyra, Zeegelaar (78′ N. Molina); Lasagna, Deulofeu (62′ Mandragora).

In panchina: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Micin, Nestorovski.

Allenatore: Luca Gotti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (70′ Sensi), Young (70′ Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (70′ Sanchez).

In panchina: Padelli, I. Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Eriksen, Darmian, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli (Imperiale – Di Vuolo; Fourneau; VAR Aureliano; A. VAR Mondin)

Espulso: Conte (I, allenatore) al 91′ per proteste

Ammoniti: Arslan, Samir, Zeegelaar (U), Bastoni, Sensi (I)

Recupero: 1′ PT, 4′ ST