Maresca contro Conte? Spunta una frase: «Dovete accettare se non vincete»

Condividi questo articolo

Photo 172027291

Maresca è stato protagonista in negativo di Udinese-Inter (vedi articolo), con un arbitraggio terribilmente casalingo e il rosso a Conte. Stando a quanto riporta Sky Sport, dopo aver espulso il tecnico e Oriali, nel tunnel degli spogliatoi ha aggiunto una frase che, se confermata, dovrebbe far riflettere.

ARBITRAGGIO INACCETTABILE – Come se non bastasse la pessima direzione di Udinese-Inter l’arbitro Fabio Maresca, stando a Sky Sport, se la sarebbe pure presa con Antonio Conte. Il giornalista Matteo Barzaghi riporta animi accesi a fine partita all’ingresso del tunnel che porta negli spogliatoi, dopo l’espulsione dell’allenatore al 91′ per proteste. Il cartellino rosso l’ha preso anche Gabriele Oriali. C’è una frase segnalata, che l’audio conferma più o meno del tutto: «Dovete accettare quando non riuscite a vincere». Un’uscita gravissima, inaccettabile per un arbitro che dovrebbe essere imparziale. E l’AIA dovrebbe prendere provvedimenti nei confronti di Maresca. Un direttore di gara non può, e non deve, lasciarsi andare a certi commenti ed esternazioni a fine partita. Intanto Conte, essendo stato espulso, salterà Inter-Benevento sabato prossimo per squalifica.