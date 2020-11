Pagelle Atalanta-Inter: Lautaro Martinez gira, Vidal sostanza. Bastoni 5,5

Pagelle Atalanta-Inter: Antonio Conte punta ancora su Lautaro Martinez in attacco (qui le formazioni ufficiali) e la punta argentina mette il timbro con il gol dello 0-1. Ottima partita di Arturo Vidal in mezzo al campo, nonostante un paio di gol sbagliati. Ecco i voti

HANDANOVIC 6: Spettatore non pagante nel primo tempo. Non può nulla sul mancino all’angolino di Miranchuk.

SKRINIAR 6: Gestisce in maniera scolastica, ma precisa, il pallone in uscita. Si fa saltare troppo facilmente da Zapata, ma è concentrato per tutta la partita.

DE VRIJ 6: Amministra bene la difesa con disimpegni di qualità e senza sbavature. Non è ancora al top.

BASTONI 5,5: Bravo a impostare l’azione, ma anche a salire sulla fascia sinistra. Troppo spazio a Miranchuk in occasione dell’1-1.

