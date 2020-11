Atalanta-Inter 1-1, il tabellino della partita della 7ª giornata di Serie A

Condividi questo articolo

Atalanta-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la settima giornata di Serie A 2020-2021.

MAI UNA VITTORIA – L’Inter riprende l’andazzo della scorsa stagione e si fa rimontare nell’ultimo quarto d’ora. Dopo una fatica mondiale ci pensa Lautaro Martinez a sbloccare il risultato, ma sull’unico tiro in porta (come al solito) l’Atalanta pareggia con Aleksej Miranchuk. Il russo era all’esordio in Serie A. Appena un successo nelle ultime otto partite fra campionato e Champions League: rendimento pessimo. Questo il tabellino di Atalanta-Inter.

ATALANTA-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Romero, Toloi (73′ Muriel); Hateboer, Freuler, Pasalic (59′ Pessina), Ruggeri (90′ Mojica); Malinovskyi (59′ Miranchuk), Gomez; D. Zapata (73′ Lammers).

In panchina: Rossi, Gollini, Sutalo, Depaoli, Scalvini, Ilicic, Diallo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian (83′ Hakimi), Barella, Brozovic, Vidal (70′ Gagliardini), Young (83′ D’Ambrosio); Sanchez (74′ Lukaku), Lautaro Martinez (74′ Perisic).

In panchina: Stankovic, I. Radu, Eriksen, Moretti, Nainggolan, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Longo – Del Giovane; Ghersini; VAR Mariani; A. VAR Lo Cicero)

Gol: 58′ Lautaro Martinez (I), 79′ Miranchuk

Recupero: 0′ PT, 3′ ST