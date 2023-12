Lazio-Inter 0-2, pagelle: Thu-La da sogno, Acerbi muro.

L’Inter vince contro la Lazio con il risultato di 2-0. La Thu-La è un sogno e segna i gol del successo, Hakan Calhanoglu toppa allo Stadio Olimpico. Ecco le pagelle intere della gara di Roma.

YANN SOMMER 6.5 – Non è obbligato a parate importanti. Nel primo tempo deve solo intervenire sul tiro deviato di Kamada, nella ripresa aspetta fino alla fine Rovella e para facilmente.

Lazio-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6.5 – Sbaglia qualche volta la posizione e si fa raggirare facilmente da Immobile nel primo tempo, però in fase offensiva è un fattore determinante. Ha un coraggio da vendere.

FRANCESCO ACERBI 7 – Semplicemente perfetto, la diga nerazzurra si esalta contro l’‘odio‘ dei grandi ex. Nella prima mezz’ora di massima pressione biancoceleste in scivolata o di testa ribatte ogni pallone che passi dalle sue zone.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Si capisce poco con Dimarco sul colpo di testa di Immobile. Anche Anderson gli crea qualche grattacapo, ma non sbaglia.

Lazio-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Aiuta al meglio Bisseck, raddoppia su Zaccagni e furbamente cerca di fermarlo sempre in partenza. Partita di esperienza.

NICOLÒ BARELLA 7 – Diversi errori all’inizio, dovuti anche al pressing avversario. Esce con il tempo e migliora, ciliegina sulla torta l’azione del secondo gol. Serve il taglio di Lautaro Martinez, riprende il secondo pallone e dà un cioccolatino a Thuram.

– dal 69′ DAVIDE FRATTESI 6 – Qualitativamente pulitissimo, si destreggia sulla fascia destra e in mezzo al campo molto bene. Sfiora la rete su passaggio di Arnautovic al 92′.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – In ombra rispetto alle altre partite, Immobile e compagni gli rendono la vita più difficile. Rovella gli ruba una palla sanguinosa a centrocampo, Sommer lo salva.

– dall’88’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Il primo tempo non è uno dei suoi migliori, il secondo sì. È l’equilibratore della squadra e sfiora anche due volte il gol con il sinistro.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Anderson gli scappa più di una volta sulla fascia. Il brasiliano è libero di crossare, Immobile libero di colpire di testa in area su disattenzione di coppia con Bastoni.

– dal 69′ CARLOS AUGUSTO 6 – Fa quello che gli viene chiesto, non rischia nulla e vive una serata facile con Guendouzi dalla sua parte.

Lazio-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – Una bomba pronta ad esplodere appena viene innescata. In velocità scappa sempre, solo Gila regge l’onda d’urto per due volte. Nel resto delle occasioni brucia il prato dell’Olimpico ed è bello da impazzire. Chiude con un gol da bomber con il sinistro, arrivando nel momento giusto da dietro.

– dal 77′ MARKO ARNAUTOVIC S.V.

LAUTARO MARTINEZ 7 – In fase di non possesso non si dà mai per vinto, corre come un forsennato e viene premiato dall’errore di Marusic. Il gol non è affatto facile: scarta Provedel, si accentra e perde per un momento il possesso. È intelligente ad alzare la palla per superare la scivolata di Gila.

– dall’88’ DAVY KLAASSEN S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – L’Inter aspetta il momento giusto per colpire. Pazienza, resilienza nel momento di massima difficoltà e cinismo alla prima occasione creata. Nonostante il rigore non assegnato su mano di Gila arriva comunque la vittoria segnando due reti e non subendone alcuna. Secondo tempo di un dominio assoluto: Barella e Thuram chiudono i giochi e il finale è una pura formalità. Juventus, Napoli, Lazio fanno sette punti in tre partite e un bottino da capolista indiscussa!

Le pagelle degli avversari: la Lazio di Sarri

LAZIO – Provedel 6; Lazzari 4.5, Gila 5.5, Casale 6.5, Marusic 4; Kamada 5.5 (Luis Alberto 6), Rovella 6.5 (Cataldi 6), Guendouzi 6; Anderson 6 (Castellanos S.V.), Immobile 6.5, Zaccagni 5.5 (Pedro 6) All. Sarri 5.5