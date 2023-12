Thuram: «+4 sulla Juventus, ma è lunga! Ci amiamo come fratelli»

Thuram fa le sue considerazioni al termine di Lazio-Inter, big match della sedicesima giornata di campionato andato in scena alle 20.45 allo stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni dopo il triplice fischio, rilasciate a DAZN

FRATELLI – Marcus Thuram è intervenuto così dopo Lazio-Inter: «Il coro ‘la capolista se ne va’? Non l’ho sentito oggi. 4 punti sulla Juventus tanti? Non so se sono tanti, ma sì abbiamo fatto una bella partita. Siamo a +4 sulla Juventus ma è solo dicembre e il campionato è ancora lunghissimo. Io provo a fare del mio meglio per aiutare la squadra e i miei compagni, poi se faccio gol meglio ma è più importante vincere. Barella mi piace moltissimo come giocatore, riuscire ad avere un assist da lui mi piace. Il gruppo è bello, amiamo giocare ed allenarsi insieme e ci amiamo come fratelli».