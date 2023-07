Inter-Al Nassr, pagelle: Frattesi dai mille polmoni 7, Correa irritante 5

L’Inter pareggia nella sua prima amichevole della tournée in Giappone contro l’Al-Nassr per 1-1 (vedi report). Davide Frattesi è un trattore, Joaquin Correa è solo irritante.

FILIP STANKOVIC 6.5 – La parata sul colpo di testa al primo tempo dà fiducia sul suo futuro. Può veramente essere la soluzione ai problemi in porta dell’Inter.

– dal 72′ RAFFAELE DI GENNARO 6 – L’avversario lo mette a terra con una finta, ma non riesce a segnare comunque. Per il resto l’Al-Nassr non attacca mai nel finale del match.

Inter-Al Nassr, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 5 – In fase offensiva impeccabile, ma ad un difensore non serve prioritariamente quella. Disattenzione non indifferente sull’inserimento dell’avversario arrivato al gol, rimandato.

– dal 46′ MATTEO DARMIAN 6 – Partita di ordinario controllo per il difensore a cui non è richiesto nulla di così faticoso.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Una piacevole sorpresa in positivo. Sempre pronto ad anticipare gli attaccanti che si trova davanti, reattivo ed efficace palla al piede. Da un suo recupero di palla nasce il gol del pareggio.

– dal 46′ FRANCESCO ACERBI 6 – Si fa vedere più in proiezione offensiva che in difesa. Forma da trovare, ma come al solito perfetto.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – Si perde Talisca e viene salvato da una grande parata di Stankovic. Marcatura da rivedere prima del campionato.

– dal 72′ ALEKSANDAR STANKOVIC 6 – Poco vigile su Al Hassan arrivato in porta, ma non viene punito dall’avversario fortunatamente.

Inter-Al Nassr, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Tecnicamente lascia spesso a desiderare, ma il cross per Frattesi è decisivo. Strappa un giudizio positivo nonostante gli errori con la palla tra i piedi frequenti.

– dal 46′ JUAN CUADRADO 6.5 – Un upgrade certo rispetto a Dumfries. Dalle sue azioni personali nascono tre occasioni da gol nitide per l’Inter. Continuamente pericoloso sulla fascia, assolutamente da confermare.

DAVIDE FRATTESI 7 – Mille polmoni già al 27 luglio, corre tanto e si sacrifica durante tutto il primo tempo. Primo gol in nerazzurro in perfetto stile “Frattesi”: inserimento alle spalle dei difensori avversari, colpo di testa a incrociare.

– dal 72′ GIOVANNI FABBIAN 6 – Si fa vedere solo con un cross maldestro, poco per giudicarlo veramente.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Detta i tempi di gioco, manda in porta più volte gli attaccanti e dà un primo assaggio di ciò che sarà la cabina di regia futura dell’Inter. Più dinamismo.

– dal 46′ KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Propositivo, vicino al gol in due occasioni con tiri da fuori, ma poco fortunato. L’albanese vuole maggiore spazio, questo è il modo per dimostrarlo.

NICOLÒ BARELLA 6 – Particolare la sua partenza dalla sinistra, che però non lo limita. Cerca sempre il cambio di gioco verso Dumfries, gli riesce molto bene.

– dal 46′ STEFANO SENSI 6.5 – Difficile vedergli fare due tocchi, è una delizia vederlo giocare quando sta così. Qualità, tecnica allo stato puro ed intesa molto forte con Frattesi.

ROBIN GOSENS 6 – Si fa trovare spesso in fuorigioco, ma fa i movimenti giusti ed offensivamente è presente. Attenzione massima in fase di non possesso.

– dal 46′ FEDERICO DIMARCO 6 – Chiamato in causa poche volte, non è il solito e si vede. Arrivato dopo in ritiro ad Appiano Gentile, ci vuole pazienza.

Inter-Al Nassr, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 5 – Completamente bocciato anche nelle amichevoli. Zero cattiveria, spossatezza e risulta ormai irritante. Sbaglia due clamorosi gol davanti alla porta, a fine primo tempo decide di tirare da fuori area invece di mandare in area i compagni. Pessimo.

– dal 46′ MARCUS THURAM 6 – Non male il suo ingresso nel secondo tempo. Scambi nello stretto e spesso alla ricerca di uno-due con Lautaro Martinez. Inserimento graduale.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Sicuramente il giocatore più in forma dei primi 11. Dà il via con un tacco al gol di Frattesi, ma sbaglia tante occasioni, di cui una grave nel secondo tempo.

– dal 72′ SEBASTIANO ESPOSITO 6 – Ci prova fino alla fine con uno scambio con Thuram, il tiro viene respinto dentro l’area.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – Qualche segnale dalla sua prima formazione arriva. Barella inizia da sinistra, Frattesi a destra e l’esperimento sembra funzionare. In attacco fiducia a Correa, forse dovrebbe essere l’ultima volta perché non si può andare avanti con l’argentino. Nel secondo tempo dà spazio a tutti gli altri, note positive Cuadrado e Sensi. In generale la squadra è molto aggressiva in alcune fasi della gara, pressa quando riesce a mantenere i ritmi e tira tante volte verso la porta. Da rivedere qualche movimento in fase difensiva, le due occasioni da gol subite nel primo tempo preoccupano.