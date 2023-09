Oyarzabal avvisa: «Inter? Non conta chi abbiamo di fronte. Voglia di vincere…»

Oyarzabal, capitano e attaccante del Real Sociedad, primo avversario dell’Inter mercoledì ai gironi di UEFA Champions League, ha parlato in conferenza stampa prima del tecnico Imanol Alguacil.

Una partita molto esigente.

Dobbiamo arrivarci bene, essere preparati e ben allenati. Sarà una partita esigente, bisogna mantenere un livello alto per una competizione così grande.

Un giudizio sull’Inter?

Una squadra molto forte, ha giocatori di valore.

Nella tua carriera come posizioni questa partita?

Questo è un punto fermo. Da molti anni stiamo facendo le cose bene nel club, entrando più volte in Europa. Poter competere in Champions League con la tua squadra, nel tuo stadio, è molto importante. Ho vissuto tante partite che mi hanno segnato, ma questa occupa un posto molto alto.

Quando eri piccolo e la Real Sociedad era in Champions League dov’eri?

Non ricordo, ma ho vissuto una volta le qualificazioni da raccattapalle. Anche quello è stato un ricordo molto bello.

Che partita ti aspetti?

Credo che l’Inter sia una squadra che, soprattutto nelle ultime partite come col Milan, ha giocato di rimessa ma non ha nessun problema a modificare il suo gioco. Ha tante opzioni, dipende dalla situazione e dal momento: sceglie l’uno o l’altro stile. Dobbiamo essere preparati per capire le varianti e agire di conseguenza.

Oyarzabal, si parla tanto di “divertirsi” per la Real Sociedad: c’è anche qualcosa in più da ottenere domani?

Dobbiamo essere tranquilli con noi stessi, guardare in faccia chi abbiamo davanti con la mentalità di vincere e competere. Poi se vinciamo tanto meglio, ma dobbiamo competere e avere una mentalità vincente.

Quale dovrà essere la chiave della partita?

Abbiamo dimostrato in questi anni di essere capaci di giocarcela contro chiunque. La squadra compete, dà il massimo e domani non credo che farà eccezione. Bisogna salire con la fame e lo spirito che Anoeta ci trasmette, poi dobbiamo mantenere la voglia di vincere.

A livello personale com’è la situazione?

Sono tranquillo. Tutti vogliamo competere al massimo, io ho la testa libera e non mi sto lasciando nulla dentro. Poi le cose possono andare bene o male per me, ma l’importante è che la squadra faccia risultato: è quello che conta. Arriviamo in una buona forma, nonostante l’ultimo risultato.

L’Inter è definita superiore alla Real Sociedad.

In questi anni abbiamo dimostrato che non conta chi abbiamo di fronte. Abbiamo dato un cambio di mentalità, dimostrando di essere capaci. Poi le partite si definiscono nei dettagli e nelle situazioni nelle due aree: la squadra sa competere e penso che domani possa esseer un bel giorno per noi e i tifosi.

Un messaggio da Oyarzabal per i tifosi?

Che è importante per noi e daremo tutto per provare a vincere e dargli felicità. E che abbiamo bisogno di loro, li abbiamo sempre avuti e domani non dev’essere un’eccezione. Assieme siamo più forti.

Come si giocano queste partite?

Credo che, a prescindere dalla possibilità di aver già giocato in Champions League, abbiamo giocatori d’esperienza che hanno un peso per la partita di domani. Bisogna mantenere fiducia e competitività, per rimanere tranquilli e in campo e sapere cosa poter controllare e cosa fare al meglio per la squadra.