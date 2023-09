Con l’assenza di Calhanoglu diventa prezioso il rodaggio di Asllani

L’assenza di Calhanoglu con la Real Sociedad rilancia Asllani tra i potenziali titolari. Risulta quindi utile che l’albanese abbia già qualche minuto nelle gambe.

POTENZIALE SOSTITUTO – Calhanoglu sarà assente per la sfida con la Real Sociedad. Inzaghi perde un suo titolarissimo, seppur per un problema non grave. E questo apre il dilemma su come sostituirlo nella notte di Champions League. Tra le opzioni c’è ovviamente quella di Asllani. E così diventa prezioso il rodaggio del giovane albanese delle ultime partite.

MINUTI GIOCATI – Asllani infatti non è ancora partito titolare in questa stagione. Ma Inzaghi ha iniziato a fargli assaggiare il campo. Pochi minuti, per carità. Ventidue in totale, tra Fiorentina e Milan. Le gare vinte col punteggio più ampio. Ma comunque due presenze e dei minuti effettivi di partita. Entrambe proprio nel ruolo e al posto di Calhanoglu. Piccoli passi che permettono di avere anche il giovane numero ventuno tra le opzioni per sostituire il turco.