Alguacil: «Non voglio parlare dell’Inter, il motivo! Ce la giochiamo»

Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha chiuso la conferenza stampa della squadra basca alla vigilia della partita contro l’Inter. Rispetto a Oyarzabal l’allenatore non vuole mettersi a guardare troppo gli avversari, perché altrimenti sarebbe condizionato.

CONFERENZA ALGUACIL – Questa la conferenza stampa di Imanol Alguacil alla vigilia di Real Sociedad-Inter.

L’anno scorso avete già giocato contro un’italiana come la Roma. Ora si può dire che la Real Sociedad sia più matura?

Nella partita di ritorno già si era visto che eravamo pronti, ma il momento giusto è domani. Qua non si tratta di oggi sì e domani no, dev’essere sempre sì a prescindere che sia il Real Madrid, l’Inter o il Getafe. La prestazione dev’esserci sempre, l’altro giorno ci sono stati motivi per come è andata ma la squadra ha reagisto. Abbiamo bisogno di continuità e regolarità per essere una squadra affidabile.

Come ha visto l’Inter?

Sicuramente all’Inter molte squadre hanno provato a non dare spazi ma hanno perso. Preferisco non parlare dell’Inter, perché se dobbiamo parlare della loro forza e dei giocatori che hanno non bisognerebbe nemmeno scendere in campo. Giochiamo in casa, contro un avversario a un passo dal vincere la scorsa finale di Champions League, è sta in forma e ha iniziato la stagione vincendo sempre. Giocheremo con rispetto e umiltà, però è la Champions League e dobbiamo scendere in campo per giocarcela e provare a vincere.

Come si augura lo stadio domani?

L’anno scorso l’abbiamo visto all’Olimpico, molti miei collaboratori mi hanno risposto “Mamma mia”. Ecco: è la stessa frase che voglio che ripetano dall’Inter domani.

Avete capito il valore del torneo?

Questa è chiaro che sia la Champions League, è un salto molto grande. Stiamo parlando di giocare con ambizioni e illusioni, cercheremo di vincere ma rimanendo sensati perché sappiamo chi abbiamo di fronte. Queste squadre sono fra le migliori in Europa, l’Inter l’anno scorso non ha vinto il campionato perché il Napoli ha fatto una grandissima stagione. Bisogna tenere di conto anche questo.

Alguacil, come giudica il girone?

Molto difficile, ma è una cosa che abbiamo chiara in mente. Chi sa di calcio capisce quanto sia duro e valido questo girone.

Pensa che l’Inter rispetterà la Real Sociedad?

Bisogna chiederlo a Inzaghi, ma è una squadra molto organizzata. A livello offensivo è molto dinamica, spesso sono direttamente i centrali ad arrivare sulla linea di fondo. Poi ha molta qualità, talento e strapotere fisico: avrei preferito trovare qualcuno di diverso, ma dobbiamo giocarcela.

Come ha visto Oyarzabal da centravanti? Non è proprio il suo ruolo.

Mikel è un giocatore differente, è speciale. Sicuramente davanti alla porta non sta mantenendo i numeri che ha avuto prima dell’infortunio, ma non vuol dire che stia facendo male. Ha fatto un lavoro difensivo che, senza di lui, non avrebbe permesso di farci avere tutte le occasioni che abbiamo avuto. Spesso il movimento che fa Mikel aiuta i compagni: fa un lavoro bestiale, evidentemente però non stanno apparendo i numeri di gol e assist. Io come allenatore do molto valore a quello che sta facendo.

Come sta Sadiq? Sta giocando Oyarzabal centrale perché non è al meglio?

Ritengo che, in questo momento, sia migliore avere Mikel. Ho la fortuna di avere ventiquattro giocatori, evidentemente non tutti nel loro miglior momento di forma. Però alcuni sono vicini a esserlo, altri stanno bene. Io l’unica cosa a cui penso è trovare il miglior undici possibile: domani farò lo stesso. Oyarzabal ha spesso giocato da punta anche se non qui, però è in grado di farlo.

Alguacil, quale sarà il messaggio da dare alla squadra prima di scendere in campo?

Io non sono un attore (ride, ndr).