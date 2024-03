Osimhen, segnale diverso dal campo. La situazione prima di Inter-Napoli – Sky

La notizia del giorno riguarda le condizioni di Victor Osimhen, uscito con un problema fisico dopo la sfida di UEFA Champions League contro il Barcellona. Dall’allenamento svolto di pomeriggio, secondo Sky Sport, sono arrivati importanti aggiornamenti.

SITUAZIONE DIVERSA – Napoli in ansia per le condizioni di Victor Osimhen, uscito malconcio dalla sfida contro il Barcellona. L’attaccante questa mattina non si è allenato con il resto del gruppo presso il Centro Sportivo SSCN Konami Center per un problema muscolare. Di pomeriggio, però, l’attaccante nigeriano ha proseguito sempre con un lavoro personalizzato rispetto al gruppo, ma questa volta sul campo. Un segnale diverso rispetto la mattina, ma rimane ancora fortemente in dubbio in vista della prossima sfida di San Siro contro l’Inter prima in classifica.