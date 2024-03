Osimhen, dall’allenamento Napoli indizi per Calzona: a -2 dall’Inter! – Sky

Uno dei grandi punti interrogativi di Napoli-Inter è ruota intorno alle condizioni di Victor Osimhen. Dall’allenamento arriva qualche indizio per Calzona.

DUBBI – Il Napoli si prepara ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi ma dalla sessione di lavoro odierna rimangono ancora dei dubbi. La preoccupazione principale di Francesco Calzona riguarda Victor Osimhen, sulle cui condizioni informa Francesco Modugno. Così il giornalista nel corso del collegamento di Sky Sport 24: «Per Osimhen San Siro è tabù. Ci ha giocato pochissimo e mai ha fatto gol, né all’Inter né al Milan. Questa volta è a rischio, si attende la rifinitura di domani per capire qualcosa in più. Per Osimhen ci sono un po’ di fastidi, di stanchezza e di affaticamento. Ha gestito i muscoli già nella giornata di ieri. Oggi c’è stato un lavoro personalizzato, fatto di terapie, massaggi, qualche allungo. Ce n’è abbastanza per mettere in fibrillazione Calzona. Domani ci sarà la prova del nove in vista dell’Inter. Deciderà lui, un po’ medico di sé stesso. Osimhen sta sollecitando i muscoli con Calzona e lo staff medico. Eventualmente è pronto Raspadori, che per profilo tecnico sembra essere anche lui un nove. Anche Anguissa non sta benissimo ma si è allenato regolarmente».