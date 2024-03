Teotino: «Inter, c’era un campanello d’allarme. Rigori? Due scelte»

La sconfitta dell’Inter contro l’Atlético Madrid continua a far parlare, anche per come è arrivata con la squadra di Inzaghi incapace di tenere il vantaggio. Teotino, ospite di Sky Sport 24, vede alcune difficoltà non valutate forse al meglio.

LO STOP – Per Gianfranco Teotino la scarsa resa con l’Atlético Madrid non era un caso: «Nelle ultime due partite dell’Inter in campionato, pur vinte contro Genoa e Bologna, avevo avuto una sensazione di calo fisico. L’Inter ha fatto questo straordinario mese di gennaio e febbraio con tutte vittorie, mostrando un calcio spettacolare e diversificato, però nelle ultime due partite sofferenze accentuate contro Genoa e Bologna. Anche se la partita era stata portata a casa si era acceso un campanello d’allarme: a Madrid ho visto un’Inter scarica. Forse anche per questo Simone Inzaghi ha impostato una partita prettamente difensiva, puntando sul contropiede e sulle fiammate ma mai sull’aggressività e il pressing. Forse era anche da questo che derivava l’atteggiamento».

IL RAMMARICO – Teotino su cosa si poteva far meglio: «Qualche rimpianto può esserci per l’andata, perché poteva starci un risultato migliore dell’1-0. L’Atlético Madrid arrivava all’incontro sapendo che era quello salva-stagione, però delle ultime cinque ne aveva vinta una e arrivava da una pesante sconfitta a Cadice. Se l’Inter avesse avuto meno paura, anziché aspettare l’Atlético Madrid e cercare di colpirlo in ripartenza, forse sarebbe finita diversamente. Poi sono i dettagli a incidere e si può parlare di tutto, anche della scelta dei rigoristi: Alexis Sanchez non è un rigorista, su ventuno rigori tirati in carriera ne ha sbagliati undici, e lo stesso Lautaro Martinez. Anche qui i cambi di Inzaghi, tutti conservativi, hanno privato di qualche scelta sui rigori».