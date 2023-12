Napoli-Inter, Inzaghi gioca contro i tabù: suoi e di squadra – CdS

Napoli-Inter sarà una partita particolare per Inzaghi, che affronta una squadra contro cui non gli è andata benissimo. Il Corriere dello Sport evidenzia i numeri suoi e della squadra contro i partenopei.

PROBLEMA IN PIÙ – Napoli-Inter è il big match di stasera e bisogna vincere per rispondere alla Juventus, che venerdì in maniera rocambolesca ha trovato i tre punti al 94′ a Monza. È uno scontro diretto in piena regola, anche se i campioni uscenti sono più attardati in classifica. Lo sa bene Simone Inzaghi, che per l’occasione rimette i titolarissimi per la terza trasferta consecutiva. Vuole un’altra prova di forza, in una sfida di cartello, anche per superare dei tabù che vanno avanti da tempo. Negli ultimi diciassette Napoli-Inter di Serie A è arrivata solo una vittoria, 1-3 il 6 gennaio 2020, contro sei pareggi e dieci sconfitte. Al Maradona è andata quasi sempre male, anche quando gli azzurri non se la passavano bene o nell’anno del tricolore. E per Inzaghi va anche peggio: zero successi, nemmeno quando allenava la Lazio. Ha due pareggi e sei sconfitte, con un totale di venti gol subiti. I due Napoli-Inter di Inzaghi vedono un 1-1 a febbraio 2022 e un 3-1 nella terzultima giornata della scorsa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno