Napoli-Inter, probabili formazioni 14ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Napoli-Inter in Serie A nel posticipo serale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per cercare di recuperare la vetta, che al momento vede la Juventus a una lunghezza. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli per la partita della 14ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Inzaghi se la vedrà subito con l’ex nerazzurro Mazzarri. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo ©, 13 Rrahmani, 55 Ostigard, 3 Natan; 99 Zambo Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 14 Contini, 95 Gollini; 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 18 G. Simeone, 23 Zerbin, 24 Cajuste, 29 Lindstrom, 50 D’Avino, 70 Gaetano, 81 Raspadori.

Allenatore: Walter Mazzarri

Diffidato: Cajuste.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 Mario Rui, 17 Mathias Olivera, 59 Zanoli.

Altri giocatori: 16 Idiasak; 38 L. Russo.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelte praticamente obbligate in difesa, dove l’unica variazione sarebbe riproporre l’ex nerazzurro Juan Jesus al posto di Ostigard per non allargare Natan. In dubbio perché non al meglio Zielinski (obiettivo di mercato dell’Inter a parametro zero, ndr), Elmas in pre-allarme. In attacco rientra Osimhen, che panchinerà sia Simeone sia Raspadori.

Probabili formazioni Serie A: Napoli-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 44 Stabile, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 28 Pavard, 95 A. Bastoni.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 47 Kamate, 48 Guercio, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Inzaghi verso la formazione copia-incolla vista a Torino contro la Juventus esattamente una settimana prima. Dumfries c’è: rientra dal 1′ da quinto destro.