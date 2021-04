Napoli-Inter, Gattuso si affida ad Osimhen. Un dubbio in difesa – SM

Napoli-Inter è il match che chiude la trentunesima giornata di Serie A. Gli uomini di Gattuso cercano punti fondamentali per la lotta ad un posto nella prossima Champions League. Le ultime da “SportMediaset”.

LA PROBABILE – Napoli-Inter è in programma questa sera alle 20:45. In vista del match contro la squadra di Conte, Gattuso disegna il suo Napoli con il classico 4-2-3-1: Meret in porta, difesa formata da Manolas e Koulibaly in mezzo, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui, favorito su Hysaj a sinistra. Fabian Ruiz e Demme confermati davanti alla difesa. Dietro ad Osimhen, favorito per il ruolo di prima punta, agiranno Politano, Zielinski ed Insigne, con Mertens pronto a subentrare dalla panchina.