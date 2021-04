Graziani: «Napoli-Inter, Conte ha un vantaggio. Scudetto? Bisogna lottare»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera nel big match contro il Napoli

LOTTA – Queste le parole di Graziani: «Napoli-Inter? Se i nerazzurri dovessero vincere anche stasera le prossime partite potrebbero farle giocare alla Primavera (ride, ndr). Scudetto? Dovrebbe succedere una catastrofe sportiva per non vincerlo, ma giustamente fino a che non c’è la matematica bisogna lottare. oggi ha un vantaggio, può impostare la partita sapendo il risultato delle rivali (Milan e Juventus, ndr)».

ANALISI – Graziani analizza il calendario dell’Inter: «L’Inter ha il vantaggio di avere 11 punti in più, le altre non possono sbagliare. Vedendo le squadre che affronterà, per me quattro partite le ha già vinte. Sarebbe veramente anomalo se non dovesse vincere questo campionato. Duello Koulibaly-Lukaku? C’è di mezzo la fisicità, sono entrambi degli armadi. Sarà bel duello al livello fisico e tecnico»