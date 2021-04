FOTO – Vidal fuori per Napoli-Inter, Arturo al lavoro ad Appiano Gentile

Arturo Vidal non fa parte del gruppo che sfiderà a Napoli la squadra di Gennaro Gattuso stasera: Arturo lavora anche oggi ad Appiano Gentile per recuperare la migliore conduzione

STORIES – Arturo Vidal continua a lavorare a parte (vedi articolo) per rientrare al più presto ad Antonio Conte e dare il suo contributo per la conquista dello scudetto. Infatti anche oggi, mentre il gruppo sarà impegnato nella partita contro il Napoli, il centrocampista dell’Inter è impegnato in esercizi per ritornare ad avere la migliore condizione. Lo dimostrano un video, in cui lo si vede al lavoro su una cyclette e una foto, sempre da Appiano Gentile, pubblicati tramite le storie sul proprio profilo Instagram. A seguire due screenshot dei contenuti in questione.