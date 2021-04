Napoli-Inter, Fabian Ruiz-Demme confermati. Dubbio sciolto a sinistra

Napoli-Inter, Gennaro Gattuso questa sera cercherà di portare più punti possibili a casa sperando in un posizionamento in zona Champions League. Per il tecnico italiano sciolti praticamente gli ultimi dubbi tra difesa e centrocampo (QUI le probabili formazioni di entrambe le squadre).

LE ULTIME – Napoli-Inter, la squadra allenata da Gennaro Gattuso questa sera cercherà di rispondere alle squadre che stanno avanti in classifica per un posizionamento nella zona UEFA Champions League, che ad oggi dista due punti (dall’Atalanta, oggi impegnata contro la Juventus),e cercare dunque di strappare qualche punto. Contro i nerazzurri primi in classifica non sarà facile, e questo Gattuso lo sa e cercherà di mandare in campo l’undici migliore per contrastare Antonio Conte, alla luce della sfida dell’andata. Dopo l’attacco (vedi articolo), Gattuso scioglie praticamente gli ultimi dubbi anche tra difesa e centrocampo.

DIFESA E CENTROCAMPO – Ospina non farà parte di Napoli-Inter perché infortunato, il portiere ha subito un infortunio muscolare contro la Sampdoria. Al suo posto ci sarà il giovane Alex Meret. In difesa invece spazio a Manolas in coppia con Koulibaly, sciolto anche in dubbio a sinistra con Mario Rui in vantaggio su Hysaj. A destra, invece, il solito Giovanni Di Lorenzo. Davanti la difesa sarà confermata la coppia Fabian Ruiz-Demme: il centrocampista tedesco ha convinto Gattuso, che quindi opterà per lui a discapito di Bakayoko.