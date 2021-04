Napoli-Inter è anche gara di corsa: entrambe al top nei km percorsi

Napoli-Inter è una gara con una grande componente fisica. Non solo tecnica e qualità, ma anche corsa e km percorsi.

KM AL TOP – Napoli-Inter è anche una gara di corsa. E se per la squadra di Conte forse la cosa è data quasi per scontata, accade molto meno per quella di Gattuso. Tipicamente considerata una formazione tecnica, di palleggio, con giocatori non collegati all’idea di corsa e calcio fisico. Le statistiche però non mentono: i nerazzurri sono primi per km percorsi in Serie A, gli azzurri terzi.

SUDARE LA MAGLIA – Parliamo quindi del top assoluto del campionato. Napoli-Inter si giocherà anche sotto questo aspetto. Non solo tecnica, fase offensiva raffinata e giocate. Corsa, sudore e km, in entrambe le fasi. Per nessuna delle due formazioni sarà facile portare a casa il risultato. Non basterà affidarsi alle giocate. Al Diego Armando Maradona tutti dovranno essere pronti a portare il proprio apporto fisico.