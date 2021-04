Stankovic para il rigore del 2-0 e tiene l’Inter Primavera in partita dopo 45′

Primavera, Genoa-Inter in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 19ª giornata del Campionato Primavera 1, la quarta del girone di ritorno. Bisogna ringraziare il capitano Stankovic se la squadra di Madonna è ancora in partita, visto che l’1-0 rossoblù sarebbe potuto essere 2-0 prima di entrare negli spogliatoi

PRIMO TEMPO – Inizio in salita per l’Inter, che al 5′ sbaglia un disimpegno difensivo e viene punita dal gol di Della Pietra, bravo di sinistro a superare Stankovic in uscita. Il cambio modulo – difesa a tre stile Prima Squadra – complica il lavoro in entrambi i reparti nerazzurri. E al 19′ Madonna è costretto al primo cambio per infortunio: esce Sangalli, entra Squizzato. Molto meglio il Genoa, che rischia poco e riparte bene in contropiede. Infatti al 45′ Kinkoue atterra Kallon in area ma Stankovic para il rigore di Besaggio distendendosi sulla sua destra e tenendo l’Inter in partita! Il risultato di Genoa-Inter dopo 45′ è 1-0, meritatamente.

1 GENOA – INTER 0

MARCATORE: Della Pietra (G) al 5′.

GENOA UNDER-19 (3-5-2): 1 Agostino; 5 Serpe (C), 6 Dumbravanu, 4 Gjini; 2 Boli, 7 Eyango, 8 Sadiku, 10 Besaggio, 3 Boci; 11 Kallon, 9 Della Pietra.

A disposizione: 12 Tononi, 22 Dellapina; 13 Dellepiane, 14 Piccardo, 15 Marcandalli, 16 Zaccone, 17 Chiricallo, 18 Zenelaj, 19 Turchet, 20 Cenci, 21 Conti, 23 Sahli.

Allenatore: L. Chiappino

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 5 Andrea Moretti, 4 Kinkoue, 3 Sottini; 2 Zanotti, 10 Lindkvist, 6 Sangalli (16 Squizzato dal 19′), 8 Casadei, 7 Vezzoni; 9 Bonfanti, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Magri, 21 Rovida; 13 Tonoli, 14 Hoti, 15 C. Dimarco, 17 Wieser, 18 Goffi, 19 Akhalaia, 20 Oristanio, 22 Fonseca.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: E. Scarpa della sezione di Collegno (TO).

NOTE – Stankovic (I) para rigore a Besaggio (G) al 46′; Ammonito: Andrea Moretti (I) al 25′; Recupero: 3′ (PT).