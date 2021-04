Napoli-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 31ª giornata

SERIE A – 31ª giornata

Domenica 18/04/2021 ore 20:45 Le probabili formazioni di Napoli-Inter in Serie A

NAPOLI INTER (4-2-3-1) (3-5-2) 1 MERET (C) HANDANOVIC 1 22 DI LORENZO SKRINIAR 37 44 MANOLAS DE VRIJ 6 26 KOULIBALY A. BASTONI 95 23 HYSAJ HAKIMI 2 8 FABIAN RUIZ BARELLA 23 4 DEMME BROZOVIC 77 21 POLITANO ERIKSEN 24 20 ZIELINSKI DARMIAN 36 24 L. INSIGNE (C) R. LUKAKU 9 9 OSIMHEN LAUTARO MARTINEZ 10 Allenatore G. GATTUSO A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN NAPOLI-INTER

PANCHINA 16 CONTINI (GK) (GK) PADELLI 27 5 BAKAYOKO (GK) A. RADU 97 6 MARIO RUI GAGLIARDINI 5 7 ELMAS A. SANCHEZ 7 14 MERTENS VECINO 8 19 MAKSIMOVIC SENSI 12 33 RRAHMANI A. RANOCCHIA 13 37 PETAGNA PERISIC 14 58 CIOFFI YOUNG 15 68 LOBOTKA D’AMBROSIO 33 PINAMONTI 99 INDISPONIBILI

25 OSPINA (infortunato)

31 GHOULAM (infortunato) 11 KOLAROV (infortunato)

22 VIDAL (infortunato) SQUALIFICATI 11 LOZANO – DIFFIDATI MARIO RUI e DEMME YOUNG e LUKAKU ULTIME NOTIZIE

Gattuso deve scegliere la prima punta e Osimhen dovrebbe spuntarla su Mertens. Ballottaggio sulla sinistra tra Mario Rui e Hysaj, che al momento parte favorito. Zielinski ha recuperato e verrà schierato dal 1′ sulla trequarti. Unico ballottaggio per Conte, che ragiona su chi schierare sulla fascia sinistra. Darmian è in vantaggio su Young e Perisic, quest’ultimo appena rientrato a tutti gli effetti in gruppo. Difficile che a fare posto dal 1′ sia Hakimi, favoritissimo a destra.