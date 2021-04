Napoli-Inter, Mertens insidia uno tra Osimhen e Zielinski: le ultime

Napoli-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Mertens potrebbe prendere il posto di uno tra Osimhen e Zielinski (non al meglio).

IN ATTACCO – Napoli-Inter, in settimana vi abbiamo raccontato della situazione legata a Piotr Zielinski, uscito non al meglio dopo la partita disputata in campionato contro la Sampdoria. Il calciatore sembrava aver recuperato dalla botta, ma in realtà è ancora in forte dubbio in vista della sfida di questa sera. Gennaro Gattuso non vuole sbagliare, e si giocherà tutte le sue carte a disposizione per cercare di strappare punti alla prima della classe, puntando fortemente a una posizione in UEFA Champions League. Dries Mertens in ogni caso è pronto a sostituire il polacco nel ruolo di trequartista dietro l’unica punta, ma non solo. Anche Victor Osimhen è un dubbio, a potrebbe scivolare in panchina per lasciare lo spazio proprio al belga.