Napoli-Inter, l’avversario: sedici punti nell’ultimo mese e mezzo

Stasera si giocherà Napoli-Inter (20.45), sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A. Analizziamo la condizione degli uomini di Gattuso.

OBIETTIVO EUROPA – Il Napoli sta continuando la sua rincorsa all’Europa che conta. Stasera, nel posticipo contro l’Inter, Gennaro Gattuso non ha alcuna intenzione di frenare il suo cammino. I partenopei, da inizio marzo, hanno perso solo cinque punti sui ventuno in palio. Escludendo il pareggio in extremis col Sassuolo (3-3) e la sconfitta con la Juventus (undici giorni fa, nel recupero della gara del 4 ottobre!), gli azzurri hanno solo vinto. Compresi due scontri diretti, entrambi in trasferta: in casa del Milan e della Roma il Napoli raccoglie sei punti di importanza capitale. A preoccupare Gattuso è solo la difesa: se nelle due vittorie sulle rivali dirette arrivano 0 reti al passivo, nelle altre sette gare sono ben nove le reti subite. Questa potrebbe essere una delle chiavi di Napoli-Inter.