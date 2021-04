Il Napoli di Gattuso ha cambiato già molte vesti tattiche. Oggi il tecnico sfrutta il 4-2-3-1 con Politano e Insigne come riferimenti del gioco.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Gennaro Gattuso è il 4-2-3-1. Centrali nel modulo del tecnico sono i due esterni offensivi, Lorenzo Insigne e Matteo Politano, che giocano a piede invertito. Attenzione però: all’andata contro l’Inter il tecnico ha varato una difesa a tre. L’attacco del Napoli è il suo principale punto di forza per qualità, alternative e varietà di soluzioni. Il trequartista può essere sia un centrocampista incursore (Piotr Zielinski) sia una seconda punta (Dries Mertens con prima punta Andrea Petagna o Victor Osimhen).

STATISTICHE – Il Napoli è il terzo miglior attacco della Serie A, dietro Atalanta e proprio Inter. Diventa particolarmente prolifico nella parte finale del match: dal 60′ al 90′ ha segnato ben trentuno reti. Il periodo in cui ne subisce di più invece è dal 45′ al 60′: sedici su trentaquattro (seconda miglior difesa, dietro a Juventus e Inter che sono pari a ventisette). Col 54,4% di possesso gli azzurri sono terzi in campionato. Una statistica produttiva: gli uomini di Gattuso sono al top per tiri in Serie A, e anche per tiri di media a gara, e secondi dietro all’Atalanta per gol su azione.

DETTAGLI – Giovanni Di Lorenzo è il terzo giocatore per passaggi medi, dopo Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Il terzino è fondamentale anche per le variazioni tattiche a tre. Proprio Fabian Ruiz è il secondo giocatore per passaggi medi, il regista di centrocampo della squadra, capace di giocare sia in orizzontale che in verticale, il migliore per km percorsi e ha anche due gol all’attivo. Zielinski a centrocampo ha fatto tutto: ora fa principalmente il trequartista con compiti da incursore: quatro miglior marcatore con sei gol e migliore negli assist con sette. Politano è il terzo miglior marcatore con otto gol e ha anche quattro assist all’attivo. Insigne è il miglior marcatore con quindici reti e sta vivendo forse la sua miglior stagione per influenza nel gioco.