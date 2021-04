Doveri arbitro di Napoli-Inter: tre precedenti in stagione, solo big match

Doveri sarà l’arbitro di Napoli-Inter, partita della trentunesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Maradona.



I PRECEDENTI – Napoli-Inter sarà la ventiduesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è di nove vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte, nonostante siano serviti oltre quattro anni per ritrovare il successo dopo l’esordio. La prima è del 31 ottobre 2012, in un turno infrasettimanale di Serie A contro la Sampdoria: 3-2 per la squadra all’epoca guidata da Andrea Stramaccioni, rimontando lo svantaggio iniziale anche complice un rigore trasformato da Diego Milito. Poi, come detto, la successiva vittoria è dell’8 gennaio 2017. Altra rimonta, da 1-0 a 1-2 sul campo dell’Udinese: prima segna Jakub Jankto, poi fa doppietta Ivan Perisic.

SOLO BIG MATCH – Doveri in stagione ha altre tre direzioni di gara con l’Inter, tutte in partite di rilievo come stasera. L’8 novembre è stato l’arbitro del pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, senza episodi da segnalare a livello di moviola. Buona la sua prestazione nel derby d’Italia vinto 2-0 sulla Juventus dello scorso 17 gennaio, dove è riuscito a non lasciarsi sopraffare dall’importanza del match. Infine la stracittadina col Milan del 21 febbraio, lo 0-3 senza storia che ha determinato lo stacco in classifica. Sono invece due i precedenti in Napoli-Inter, curiosamente gli ultimi a livello temporale. Da dimenticare il primo, 4-1 il 19 maggio 2019 in una partita senza storia. Più interessante l’altro, l’1-3 del 6 gennaio 2020 con doppietta di Romelu Lukaku e gol di Lautaro Martinez. Lì i nerazzurri sono riusciti a violare il San Paolo (ora intitolato a Diego Armando Maradona), cosa che non succedeva in Serie A dal 1997.