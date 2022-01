Muriel guida l’attacco in Atalanta-Inter: ballottaggio per i compagni – Sky

Si avvicina sempre di più Atalanta-Inter, sfida in programma domani sera alle 20.45 a Bergamo. Secondo Massimiliano Nebuloni – inviato di Sky Sport a Zingonia – è sicura la presenza di Luis Muriel in attacco. Dubbi sui partner di attacco.

SCELTE DI FORMAZIONE – Questi gli ultimi aggiornamenti di Massimiliano Nebuloni sulle possibili scelte di Gian Piero Gasperini per Atalanta-Inter: «Non essendoci Zapata e considerato il suo buonissimo avvio di 2022, direi che Muriel partirà titolare senza dubbi. I dubbi sono invece legati ai partner d’attacco. Quasi certo Malinovskyi, mentre per la terza maglia ci sarà uno tra Pasalic e Pessina. Gli esiti dei tamponi saranno decisivi per le scelte finali. In difesa è molto più no che sì la presenza di Toloi e Maehle. Non è da escludersi l’arretramento di de Roon nel terzetto difensivo, con la conferma di Koopmeiners a centrocampo, che sta facendo molto bene».