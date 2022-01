Dybala non rinnoverà con Juventus! Inter? Al momento, no contatti − TyC

Aggiornamenti sulla situazione di mercato relativa a Paulo Dybala. Secondo il giornalista argentino di TyC Sports, Cesar Luis Merlo la Joya non rinnoverà con la Juventus. Sull’Inter, al momento nessun contatto diretto

DECISIONE − Merlo non ha dubbi sulla situazione di Dybala: «Da gennaio, Paulo ha deciso insieme al suo agente Jorge Antun di non rinnovare con la Juventus. La decisione di Dybala è seria, chiara e forte: non accettare il contratto offerto dalla Juventus, bensì iniziare ad ascoltare altre offerte da free agent. Questo vale a meno che la Juventus non torni alle vecchie condizioni contrattuali».

SUPERCOPPA − Per Merlo, la gara di mercoledì ha rivelato il malcontento del giocatore: «C’è stato un episodio che ha innervosito e deluso molto Dybala: andare in panchina nel match di Supercoppa con l’Inter. Il giocatore si sente disilluso perché sono state cambiate le condizioni del suo contratto. Paulo però si sente deluso, molto. Dalla notte alla mattina sono passati da bianco a nero a livello di offerta, magari non lo confermerà in pubblico ma è così e me lo dicono le mie fonti. Più di una fonte, vicina a Dybala».

INTER − Sulla possibilità di arrivare in nerazzurro, così Merlo: «La possibilità è che Paulo vada in un club importante, pronto a vincere. L’Inter è tra questi ma finora non ho notizie di contatti diretti tra Inter e Dybala, a me arrivano informazioni su club inglesi. Non vedo Paulo accettare offerte di società che offrono solo tanti soldi senza pensare al piano sportivo».

Fonte: Sos Fanta