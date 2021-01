Moviola Sampdoria-Inter: il VAR corregge tre volte Valeri. Lui fischia prima

Sampdoria-Inter ha avuto Paolo Valeri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 2, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SAMPDORIA-INTER, PRIMO TEMPO – Paolo Valeri voto 5.5. La partita è uno spot per il VAR: lo aiuta tre volte, in almeno un caso avrebbe dovuto fare meglio lui. Nove minuti per il primo episodio, e in campo non se ne accorge nessuno. Su corner da destra sfiora (forse) Tommaso Augello e la palla sbatte sulla mano di Morten Thorsby, poi Milan Skriniar gira a lato. Nessuno protesta, ma dopo un lungo consulto (non si sentiva dall’auricolare) le immagini mostrano un rigore netto per l’Inter: braccio troppo largo. Poi però Alexis Sanchez lo sbaglia e sulla ribattuta di Ashley Young non c’è fallo. Al 16′ Lautaro Martinez “para” un tiro di Jakub Jankto: anche qui rigore. Errore grave di Valeri, che è in linea con l’argentino e non si accorge che non entra mai in area, il VAR fa giustizia. Il rigore (vero) per la Sampdoria arriva al 21′, anch’esso al monitor e poco discutibile: Nicolò Barella respinge con la mano (altissima) e non con la faccia un colpo di testa di Lorenzo Tonelli. C’è poco sul contrasto fra Thorsby e lo stesso Barella che avvia il 2-0 per giustificare una chiamata, col centrocampista nerazzurro che protesta più volte rischiando il rosso.

MOVIOLA SAMPDORIA-INTER, SECONDO TEMPO – Pochissimi episodi, nonostante il campo terribile e il risultato in bilico. Al 79′ ancora Barella e Thorsby protagonisti, fallo in ritardo ma non da secondo giallo del centrocampista dell’Inter. Cinque minuti di recupero, al loro interno un cambio e l’infortunio a Danilo D’Ambrosio: aggiunge solo quaranta secondi, troppo poco.