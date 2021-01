Milik, l’Inter ci prova? Acquisto possibile grazie a… Politano – Rai

Condividi questo articolo

Arkadiusz Milik

Secondo quanto riporta Paolo Paganini – esperto di calciomercato – negli studi di “Rai Due”, l’Inter vorrebbe fare un tentativo per Arkadiusz Milik a gennaio. La chiave? Matteo Politano.

TENTATIVO – La mancanza di gol di oggi degli attaccanti, in assenza di Romelu Lukaku, ha mostrato ancora una volta il problema nel reparto offensivo dell’Inter. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Paolo Paganini, i nerazzurri potrebbero tentare l’assalto per Arkadiusz Milik già a gennaio. L’attaccante del Napoli è infatti in scadenza di contratto, ma l’Inter potrebbe decidere di “scontare” l’ultima rata del pagamento di Matteo Politano come indennizzo per portare subito l’attaccante polacco ad Appiano Gentile, alle dipendenze di Antonio Conte.