Moviola Inter-Udinese: rigore netto ma troppi 2′ per andare al VAR

Inter-Udinese ha avuto Di Bello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Brindisi, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-UDINESE, PRIMO TEMPO – Marco Di Bello voto 6,5. Se la cava ben aiutato anche da assistenti e (in parte) VAR. Dopo cinque minuti Christian Kabasele para un tiro di Lautaro Martinez destinato verso la porta, ma prima c’è fallo di Marcus Thuram su Marco Silvestri dalla battuta del corner. Contatto al 12′ fra Nicolò Barella e Martin Payero, il centrocampista dell’Inter zoppica un minimo rialzandosi ma si prosegue. Un minuto dopo intervento in simultanea in scivolata di Joao Ferreira e Alessandro Bastoni: più duro il difensore dell’Udinese, prende anche il giallo ed era diffidato. Netto il rigore che sblocca il risultato, per una mano evidente di Nehuén Pérez a sbilanciare Lautaro Martinez. Che il Toro non potesse mai arrivare sul pallone è ininfluente, anzi accresce l’ingenuità del difensore avversario. L’unica cosa che stride è che ci siano voluti due minuti per richiamare l’arbitro al monitor, visto che l’irregolarità era palese. Prima della battuta ammonito Simone Inzaghi per proteste. Regolare il terzo gol, Thuram tenuto in gioco da Pérez sul cross di Henrikh Mkhitaryan.

MOVIOLA INTER-UDINESE, SECONDO TEMPO – Di partita non ce n’è più e si regola anche l’arbitro. L’Udinese pensa di aver accorciato al 68′, ma sul tiro di Sandi Lovric respinto corto da Yann Sommer è in fuorigioco Lorenzo Lucca che poi mette dentro. Particolarità: più allenatori che giocatori ammoniti, perché al 79′ prende il giallo anche Gabriele Cioffi. Si chiude con quattro minuti di recupero inutili, ma da regolamento vanno dati (possono risultare utili a qualche squadra per la differenza reti).