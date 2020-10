Moviola Inter-Parma: altro rigore netto negato, ora basta! Piccinini inadatto

Inter-Parma ha avuto Marco Piccinini come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2020-2021 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Forlì, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-PARMA – Marco Piccinini voto 3. Diventa l’arbitro della partita a un quarto d’ora dall’inizio, per un infortunio occorso a Luca Pairetto nel riscaldamento, ma sarebbe stato meglio se fosse rimasto da quarto ufficiale: di certo avrebbe fatto meno danni. Poco da dire nel primo tempo, a parte un paio di segnalazioni di fuorigioco. Al 42′, però, viene ammonito Antonio Conte per proteste. Succede dopo una serie di fischi a caso, tutti contro Nicolò Barella: primo segnale di nervosismo, eccessivo, di Piccinini. Regolari i gol del Parma, con Gervinho in gioco sugli assist di Hernani e Roberto Inglese. In mezzo segna anche Andrea Ranocchia, ma lui sì è in fuorigioco sul tocco di Stefan de Vrij. Lo scandalo, l’ennesimo contro l’Inter, arriva però al 67′. Su cross da sinistra Botond Balogh affossa Ivan Perisic, disinteressandosi del tutto del pallone. Un rigore clamoroso, indiscutibile, impossibile da non vedere. Eppure Piccinini non solo non lo vuole dare, ma fa anche il segno con le braccia per avvisare di aver visto l’episodio e di averlo giudicato regolare. Questo toglie al VAR la possibilità di intervento, ma è un controsenso: l’errore è chiaro ed evidente, perché non si può? L’Inter, come fatto da Giuseppe Marotta (vedi articolo), deve iniziare a farsi sentire perché è una presa in giro continua da inizio stagione. Piccinini, peraltro, aveva già fatto errori inconcepibili a Benevento: è recidivo, e iniziano a essere troppi. Arbitro che sembra inadatto a certi palcoscenici. Ultimo episodio da moviola il 2-2 di Inter-Parma, con Perisic in linea nonostante lungo controllo.