Moviola Inter-Atalanta, il Var salva Colombo&Co! E Percassi c’ha pure da lamentarsi… − CdS

Prestazione negativa di Colombo e dell’assistente Zingarelli in Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata finito 4-0. Il Var fortunatamente è in serata e li salva. La moviola del Corriere dello Sport.

MOVIOLA − Ad arbitrare Inter-Atalanta il signor Andrea Colombo di Como, che non è probabilmente in gran serata e sbaglia diverse cose. Due OFR in campo che si potevano certamente vedere, ma non è da meno l’assistente Zingarelli, che troppo frettoloso alza la bandierina (sbagliando) sul rigore poi dell’Inter. Il Var Di Paolo c’è e li salva entrambi, tanto da prendersi un 7. Ma andiamo con ordine: il primo episodio è il gol da annullare a De Ketelaere. Rete giustamente annullata grazie all’ausilio della tecnologia perché Miranchuk tocca la palla col braccio in maniera volontaria e in più c’era anche fallo ai danni di Bastoni, che lo aveva anticipato. Sul rigore concesso all’Inter, la palla non esce mai, ma Zingarelli alza la bandierina e sbaglia, e il tocco di braccio di Hateboer è nettissimo. Dunque, chiaro evidente errore, il Var richiama l’arbitro che giustamente concede il penalty. Regolare l’1-0 di Darmian, così come il raddoppio: a toccarla col braccio non è Dimarco, ma Kolasinac. Colombo flop: 5. E anche qui Percassi è costretto ad incassare.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna