Inter-Atalanta (4-0), l’impeccabile Darmian! Fioccano i 7: pagelle − CdS

Ennesimo trionfo dell’Inter, che ieri ha spazzato via anche l’Atalanta con un altro e sonoro 4-0. I nerazzurri fanno 11 vittorie consecutive. Darmian protagonista. Le pagelle del Corriere dello Sport.

PAGELLE − L’Inter fa 11 vittorie di fila e +12 di distacco dalla Juventus seconda. Marcia inarrestabile della squadra di Simone Inzaghi, che ieri ha strapazzato l’Atalanta con un altro 4-0: il terzo consecutivo in campionato dopo quelli a Salernitana e Lecce. Insomma, questa squadra è infermabile. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle della partita che si è disputata a San Siro. Fioccano i 7, ben cinque: Darmian, che si è preso anche il lusso di sbloccare il match, Barella, Dumfries, Mkhitaryan e Dimarco tra i marcatori. Mezzo punto in meno per de Vrij, Bastoni, Asllani, Frattesi, quest’ultimo ancora in gol da subentrato, e Sanchez. Il migliore è il solito Lautaro Martinez, che si becca un bel 7.5. Sufficienza per Sommer, Pavard, Klaassen, Carlos Augusto e Arnautovic. Nota di merito anche a Simone Inzaghi, che come il suo capitano, colleziona un altro 7.5.