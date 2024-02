Inter, andamento dei prestiti: tre in campo in Serie B, Radu alle solite

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. E alcuni di questi sono scesi in campo nel turno infrasettimanale di Serie B. Mentre all’estero Ionut Radu vive un momento di difficoltà.

RIEPILOGO PRESTITI – In questa settimana l’Inter butta un occhio anche sulla Serie B in Italia e sulla FA Cup in Inghilterra. Con difficoltà diffuse quasi ovunque. La Sampdoria di Filip Stankovic, ancora orfana dell’indisponibile Sebastiano Esposito, cade in casa contro la Cremonese: i blucerchiati rimangono così appena 2 punti sopra la zona playout. Ancora peggio va al Lecco e a Eddie Salcedo: l’italo-colombiano non viene nemmeno convocato nel derby contro il Como, che si impone 3-0 in casa dei blucelesti lasciandoli all’ultimo posto in classifica. Ancora titolare invece Franco Carboni, nella vittoria corsara della Ternana in casa del Palermo (2-3). Infine, in Inghilterra va in scena il quinto turno della FA Cup, che però non sorride a Ionut Radu. Il portiere romeno, una volta titolare in questa competizione, rimane in panchina nella sconfitta col Leicester che elimina il “suo” Bournemouth.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Cremonese 1-2: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Cremonese 1-2: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Feralpisalò 0-2: in panchina, subentra all’80’

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco-Como 0-3: non convocato

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Parma-Cosenza 1-1: assente per squalifica

FRANCO CARBONI (D) – Palermo-Ternana 2-3: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

JAN ZUBEREK (A) – Palermo-Ternana 2-3: non convocato

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Leicester City 0-1 (d.t.s.): in panchina