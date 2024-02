Daino: «Inter, perfetti come il Napoli. Sottolineo una cosa»

Daniele Daino, ex giocatore, nel corso della puntata di ieri sera di Sportitalia Mercato, ha parlato del roboante poker che l’Inter di Simone Inzaghi ha rifilato all’Atalanta.

PERFETTI – Daniele Daino, ex difensore di Bologna e Milan, negli studi di Sportitalia, ha commentato la vittoria dell’Inter di ieri sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: «C’è poco da dire su questa squadra, perfetta come il Napoli dello scorso anno. Di questa Inter va sottolineata una cosa. Ha perso cinque titolare tra cui Lukaku, Brozovic, Skriniar, Onana e Dzeko. Ne ha cambiati cinque di titolari, non è semplice far bene con tutti questi cambi. Sono una squadra perfetta per come ha impostato Inzaghi la formazione, ma bravi anche i dirigenti a individuare giocatori altamente funzionali che migliorano la squadra».