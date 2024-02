Percassi senza vergogna: «Miranchuk non tocca con la mano. VAR crea effetti»

Luca Percassi dopo la vittoria dell’Inter dominata contro l’Atalanta e vinta con merito 4-0, ha trovato il coraggio di lamentarsi dopo la partita su DAZN negando davanti l’evidenza delle immagini. Secondo lui non c’è il tocco col braccio di Miranchuk

LAMENTELA – Luca Percassi ha parlato così dopo Inter-Atalanta: «Commentare una partita così è difficile. Senza dubbio avevamo davanti una grandissima squadra, quindi complimenti a loro perché meritano di stare primi in classifica. È un grande dispiacere per il risultato perché ci sono stati episodi determinanti e sono stati fatti degli errori gravissimi da parte dell’arbitro e del VAR: penso al primo gol annullato a Charles De Ketelaere. È incomprensibile che sia stato annullato un gol così. Per noi il gol è regolarissimo, non c’è il tocco di Miranchuk. Un altro caso scandaloso è stato il rigore perché nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo, sono passati 6-7 minuti per capire qualcosa che nessuno ha visto, con un guardalinee che ha alzato la bandierina. La partita è stata condizionata dagli errori arbitrali. Il VAR ha creato questo effetto di poter interpretare cose oggettive, al massimo è rigore per l’Atalanta, è semplicissimo. Non c’è il tocco di braccio! È Bastoni che tocca la palla e non c’è alcun effetto, non interpretiamo delle cose che non esistono».