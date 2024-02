VIDEO – Inter-Atalanta 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza.



NON C’È STORIA – Inter-Atalanta 4-0 nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. L’Inter mette a segno il terzo sensazionale poker consecutivo in campionato e vola a +12 sulla Juventus seconda. Dopo dieci minuti il primo gol lo farebbe l’Atalanta con Charles De Ketelaere, ma l’azione è viziata da un precedente tocco di mano di Aleksej Miranchuk e al VAR è annullato. Il vantaggio – vero – arriva al 26′: gran palla di Lautaro Martinez per Henrikh Mkhitaryan, Marco Carnesecchi esce male per anticiparlo e Matteo Darmian ne approfitta segnando a porta vuota. Al 40′ Lautaro Martinez raccoglie un pallone vagante, gran destro e traversa. Si rifà nel primo minuto di recupero, con uno splendido sinistro che lascia immobile Carnesecchi. A inizio ripresa cross di Dimarco, Denzel Dumfries rimette in mezzo e Hans Hateboer devia di mano. L’assistente dà rimessa dal fondo, ma la palla non è mai uscita: il VAR anche qui interviene e porta al rigore, netto. Lautaro Martinez dimostra che dal dischetto ha l’unica lacuna, Carnesecchi para ma sulla ribattuta fa 3-0 Dimarco al 54′. C’è poi il poker di Davide Frattesi, di testa sul primo palo su punizione da destra di Alexis Sanchez al 71′. La sua partita però finisce segnando, perché si fa male e chiede il cambio. Prestazione sontuosa dell’Inter, capolista senza che nessuno possa dire mezza parola.

INTER-ATALANTA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.