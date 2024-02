Nota tattica di Inter-Atalanta: Asllani si conferma in regia

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Atalanta parliamo della prestazione di Asllani.



CONFERMA DA REGISTA – Inter-Atalanta ha visto Inzaghi confermare Asllani come vertice basso del suo centrocampo dopo la partita di Lecce. Forzatamente, visto l’infortunio di Calhanoglu. E il giovane albanese ha risposto alla fiducia del suo allenatore con una prova fatta di continuità nel cucire il gioco.

PRESENZA IN CAMPO – Il numero 21 ha dimostrato una crescita tecnica. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Asllani non si è certo nascosto. Malgrado la pressione dei bergamaschi, si è sempre proposto a impostare il gioco. Ad avviare l’azione, scendendo tra i difensori. Restando sempre in movimento, per dare opzioni comode ai compagni. Non a caso risulta primo per km percorsi, con 12,175. Un lavoro paziente di cucitura, che dimostra una nuova maturità del regista.

GIOCO VERTICALE – Guardiamo la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Asllani ha giocato tutta la partita, risultando secondo per tocchi con 88. E primo per passaggi realizzati, con 75 e una percentuale realizzativa del 97%. La sua vocazione a sviluppare la manovra si vede nei passaggi realizzati in avanti. 27, primo della squadra. Perché non si è accontentato della distribuzione. Ha cercato di dare il suo ritmo al gioco. Il giovane insomma non ha tremato di fronte all’Atalanta. E anzi ha mostrato di saper gestire il ruolo.