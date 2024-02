Inzaghi-Premier League, doppio pressing! Rinnovo? No fretta ma una condizione – TS

Simone Inzaghi resta il preferito di alcuni top club in Premier League. L’Inter al lavoro per definire il rinnovo di contratto. Adesso però testa allo scudetto.

PREFERITO – Ieri l’Inter ha spazzato via l’Atalanta 4-0. Dalle parti di Old Trafford avranno sicuramente aggiunto una nuova valutazione positiva alla scheda di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro da tempo nel mirino del Manchester United per la prossima stagione. Su di lui anche il Chelsea che ha cerchiato in rosso il nome del tecnico nerazzurro. Il lavoro svolto da Inzaghi sotto l’ombra della Madonnina, spiega Tuttosport, non ha lasciato indifferenti questi club, che adesso vogliono prendere informazione anche grazie al contratto in scadenza nel 2025. Di rinnovo in casa Inter non né hanno parlato. Non c’è fretta. Ma visti anche gli ultimi risultati il management nerazzurro è pronto a sbrigare le pratiche burocratiche per mettere davanti ad Inzaghi il contratto da firmare. Tutto questo con un aumento significativo dell’ingaggio che oggi si aggira sui 5.5 milioni di euro. Anche perché club come Manchester United e Chelsea non avrebbero problemi a presentarsi davanti al piacentino con un offerta tra gli otto e i nove milioni di euro netti a stagione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini