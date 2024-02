Marotta: «Inzaghi in scadenza? Chiarisco il suo futuro. Oggi esame importante»

Marotta prima di Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita, soffermandosi sulla forza del gruppo grazie al lavoro di Simone Inzaghi. Poi l’Amministratore Delegato della società ha risposto anche a una domanda legata ai rinnovi di contratto dei giocatori e dell’allenatore.

SFIDA IMPORTANTE – Beppe Marotta ha parlato così prima di Inter-Atalanta: «Ogni partita rappresenta un’esame da superare sia per i giocatori che per i dirigenti in termini di tensione. Oggi sarà una partita molto importante che potrebbe dare und estino più rilevante alla nostra stagione contro un avversario difficile. Sicuramente non saremo rilassati neanche in tribuna. Match point? Sarà un’esame che dovrà dimostrare di continuare nelle prestazioni positive fatte in queste ultime settimane. Se ci sarà la prestazione ci sarà anche il risultato. Il conforto nostro è di aver assistito a prestazioni veramente ottime che hanno portato a dei risultati vincenti. Dobbiamo continuare su questa strada. La nostra fortuna e merito è aver azzeccato l’allenatore giusto, che ha dato continuità integrandosi bene. Questo è un vantaggio e depone un rapporto splendido che ha con la squadra, quindi il rendimento non può che essere soddisfacente».

VERSO IL FUTURO – Marotta chiarisce, ancora una volta, la situazione rinnovo anche fronte Lautaro Martinez: «Il compito mio e di tutta l’area tecnica è quello di guardare il presente dando anche un occhio al futuro, quindi monitorare lo scenario del calcio e cogliere le opportunità che oggi sono quelle degli svincolati. Poi più avanti inizieranno trattative per eventuali acquisizioni. Questo per dare continuità al nostro progetto e all’interno di questo ci sono delle dinamiche che trovano riscontro nel rinnovare i contratti dei giocatori che rappresentano parte integrante del progetto. Raramente mi è successo di avere a che fare con professionisti così attaccati alla maglia. Certo, rinnoveremo contratti, ma le dinamiche non comportano ansie né da parte loro né da parte nostra».

FUTURO INZAGHI – Marotta parla anche del futuro di Simone Inzaghi, che ha normalmente attirato su di sé l’attenzione anche dei grandi club d’Europa: «Oggi la cosa bella è che lui gode della stima di tutto il mondo Inter per merito acquisito, perché ha conquistato questa situazione nel corso degli anni dimostrando professionalità e competenza. Normale che da parte nostra vogliamo continuare a lavorare con lui, ci convince e ci dà conforto in quello che fa. Devo dire che anche la dinamica è uguale ai giocatori: se guardiamo i primi quattro club della classifica sono guidati da allenatori con scadenza nel 2025, quindi sono tematiche che noi come Inter affronteremo nel momento giusto. Lui è contento di rimanere con noi, l’aspetto contrattuale rappresenta veramente un complemento».