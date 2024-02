Asllani in Lecce-Inter risponde presente mettendoci personalità

Lecce-Inter ha visto tra i suoi protagonisti anche Asllani. Il giovane ha giocato da titolare ed ha saputo distinguersi sia come presenza nel gioco che per qualità nelle giocate.

TITOLARE ALL’IMPROVVISO – Asllani si è trovato titolare in Lecce-Inter per l’improvvisa assenza di Calhanoglu. Inzaghi, come al solito in questa stagione, gli ha dato fiducia nel ruolo di regista, proponendolo come alternativa al turco senza esitazioni. E il giovane ha saputo ben interpretare una gara molto più complicata di quanto il 4-0 finale possa far pensare.

GARA DI MOMENTI – A inizio partita Asllani ha dovuto impegnarsi a tenere compatta la squadra più che occuparsi della regia e pensare alla fase offensiva. La pressione alta del Lecce richiedeva concentrazione, attenzione nei movimenti, presenza sia nel farsi vedere che nell’usare il fisico. E l’albanese non si è tirato indietro, cucendo piano piano la trama di gioco nerazzurra. Poi però quando ha avuto un momento di libertà ci ha messo il fosforo, trovando la giocata verticale dell’1-0. Personalità e qualità. E la certificazione della bontà della sua prestazione arriva dal suo stesso allenatore. Asllani infatti viene ammonito al minuto 38. Ma viene sostituito solo al minuto 55. Inzaghi insomma gli ha dato fiducia malgrado un’ammonizione che in altri momenti avrebbe causato un cambio immediato a fine primo tempo. E il giovane lo ha ripagato con un contributo anche al 2-0. È lui infatti a collegare Audero e Bisseck per orginare l’azione del gol. Un’altra giocata di precisione e personalità, alla fine decisiva. Questo però non deve far pensare che il suo contributo si sia limitato a pochi spunti.

PRESENZA NEL GIOCO – Questa è la grafica dei suoi passaggi, presa da Footdata:

I passaggi sono 42, realizzati al 95%. Quelli in avanti sono 17, e 10 quelli sulla trequarti (terzo dell’Inter). I suoi tocchi totali sono 52, secondo dei centrocampisti malgrado sia quello che ha giocato meno. Asllani quindi col Lecce ha mostrato un passo avanti. Con la capacità di interpretare i momenti della partita, senza farsi prendere dal panico, senza perdere lucidità. Mettendo la qualità quando serviva, risultando decisivo.