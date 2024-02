Scarpa d’oro, Lautaro Martinez supera Mbappé! La classifica aggiornata

Al termine di ogni stagione viene assegnata la Scarpa d’oro, il premio al miglior marcatore tra i tutti i campionati Europei e in questa stagione Lautaro Martinez è sicuramente tra i favoriti insieme a pochi altri. Dopo la doppietta realizzata contro il Lecce ecco la classifica aggiornata, avendo superato anche Kylian Mbappé.

CLASSIFICA SCARPA D’ORO – Lautaro Martinez contro il Lecce ha segnato il gol numero ventiquattro in Serie A ed è in lotta per vincere non solo il titolo di capocannoniere nel campionato italiano, ma anche la Scarpa d’oro. La graduatoria si forma mediante la moltiplicazione del numero di gol realizzati per un coefficiente di difficoltà, il quale varia in base al campionato considerato. Ad esempio, in Serie A il coefficiente stabilito è 2, così come per tutti gli altri top campionati in Europa. L’ultimo vincitore del premio è stato Erling Haaland, autore di una stagione da 36 gol in 35 partite di Premier League. La classifica attuale vede al primo posto Harry Kane a quota 27 gol realizzati. Subito dopo Lautaro Martinez, che ha superato Kylian Mbappé, rispettivamente a quota 22 e 21 gol. Di seguito la classifica aggiornata con i primi dieci posti.

Harry Kane (Bayern Monaco): 54 punti – 27 gol

(Bayern Monaco): – 27 gol Lautaro Martinez (Inter): 44 punti – 22 gol

(Inter): – 22 gol Kylian Mbappe (PSG): 42 punti – 21 gol

(PSG): – 21 gol Akor Adams (Lillestrøm + Montpellier): 36,5 punti – 15+7 gol

(Lillestrøm + Montpellier): – 15+7 gol Serhou Guirassy (Stoccarda): 36 punti – 18 gol

(Stoccarda): – 18 gol Amahl Pellegrino (Bodo Glimt): 36 punti – 24 gol

(Bodo Glimt): – 24 gol Erling Haaland (Manchester City): 34 punti – 17 gol

(Manchester City): – 17 gol Luuk De Jong (PSV): 33 punti – 22 gol

(PSV): – 22 gol Kevin Denkey (Cercle Brugge): 33 punti – 22 gol

(Cercle Brugge): 22 gol Jude Bellingham (Real Madrid): 32 punti – 16 gol