Mourinho, proteste senza senso ed espulsione! Assente in Inter-Roma

Inter-Roma dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti più attesi. Ovvero José Mourinho, espulso durante la sfida tra i giallorossi e l’Atalanta per delle proteste esagerate e senza senso.

ESPULSO – Niente Inter-Roma per José Mourinho. Al 55′ della sfida contro l’Atalanta, il tecnico ha esageratamente protestato con il direttore di gara. Inutilmente, dal momento che l’episodio incriminato – un rigore richiesto su Nicolò Zaniolo – è in realtà fallo dell’attaccante giallorosso per trattenuta prolungata su Okoli. L’arbitro Chiffi espelle l’allenatore portoghese, che quindi non ci sarà nella sfida di San Siro.