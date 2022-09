Pistocchi: «Inter di Inzaghi contrario di quella di Conte! Fossi Marotta…»

Maurizio Pistocchi non ci va leggero con l’Inter di Simone Inzaghi dopo la sconfitta in trasferta contro l’Udinese. Il noto giornalista sportivo ha commentato la gara, confrontando questa squadra con quella di Antonio Conte.

SQUADRE DIVERSE – Maurizio Pistocchi ha commentato la sconfitta dei nerazzurri di oggi in trasferta. Queste le sue parole, tramite il suo profilo Twitter: “L’Inter di Conte poteva non piacere, ma sapeva cosa fare e come. Quella di Inzaghi è esattamente il contrario: improvvisa calcio, poche idee e confuse. L’Udinese di Sottil merita i tre punti per gioco e occasioni. Se fossi Marotta sarei molto preoccupato“.